Az évek során egyre többen kedvelték meg a közlekedésnek ezt a környezetbarát, egészséges formáját. Az autósok látásmódján még lenne mit csiszolni, de egyszer ők is belátják, milyen komoly koncentrációt igényel nyeregben maradni közöttük. Most viszont jó lenne, ha május 8-án délután mindenki letenné az autóját, s gyalog ellátogatna a 105. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny harmadik, megyénket is érintő szakaszára. A sporttörténelmi jelentőségű esemény felvezető karavánja 12 óra körül indul Nagykanizsán, a mezőny 14 óra után száguld végig a városon, majd a környező települések érintésével Hévíz és Keszthely felé hagyja el a megyét.