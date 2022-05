Egyes elméletek szerint ennek a hullámzó mozgásnak a hajtóereje az új találmányok bevezetése, elterjedése és kifutása. Mostanság úgy tűnik – és persze számos egyéb tényező is közrejátszik ebben –, hogy a gazdasági recesszió időszaka következik. A fentieket igazolja, hogy Nagykanizsán nemrég 700 dolgozó elbocsátását jelentették be, ami nehéz helyzetet teremtett a városban. Ugyanakkor tény az is, hogy az innovációnak köszönhetően mindig adódik új munkalehetőség is. A legjobb példa erre a volt gépgyár területe, ahol a bezárást követően évekig csak a sivárság uralkodott, de a modern technológiának köszönhetően hamarosan új gyár kezdheti meg működését a területen.