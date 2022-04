Más kérdés, hogy csak egy sajtos-tejfölös finomságot engedélyeztek, mert a lufit értelmetlennek tartották, a vattacukrot pedig egészségtelennek, ami kegyetlenül roncsolja a fogakat. Soha nem tartott lázban semmiféle extrém sport, így a ringlispílt is jó messzire elkerültem. A klasszikus majális mára ki is ment a divatból, átalakultak a szokások, és az év során megannyi más rendezvény kínál kikapcsolódási lehetőséget országszerte, megyénkben is minden korosztálynak. Nagykanizsán például most május 8-át, a jövő vasárnapot várják izgalommal, amikor a Giro d’Italia olasz kerékpáros körverseny mezőnye halad át az addigra rózsaszínbe öltöző városon.