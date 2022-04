Azt tartják, legjobb eredményt e téren is akkor érhetünk el, ha már gyermekkorban a szocializációs folyamat része a biztonságos közlekedés tudnivalóinak elsajátítása. Ezt szolgálhatná a KRESZ-oktatás, ami sajnos nem kötelező része a tananyagnak. Ráadásul a hatékonysága azonnal csökken, amint a megtanulttól eltérőt lát a csemete az utcákon, vagy utasként, amikor anyaapa fuvarozza. Ne legyünk naivak: miért viselkednének az emberek másként, amikor közlekednek, mint általában? Belátást, türelmet nehéz ott várni, ahol az élet bizonyította be: csak a büntetés hatásos. Lásd az objektív felelősséget, aminek bevezetése után rövid idő alatt felére csökkent az utakon a halálos áldozatok száma – persze az évi 600 is nagyon sok.