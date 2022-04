A folyó mindig mély benyomást tett rám, ahogy méltóságteljesen hömpölygött, ugyanakkor ijesztőnek is tűnt örvényeivel, erőteljes sodrásával. Azon túl, hogy a térséget tiszta, egészséges és kifejezetten finom ivóvízzel látja el (amely ráadásul kiváló a sörgyártáshoz), egyre inkább hangsúlyossá válik turisztikai hasznosítása is. Népszerű a rafting, illetve a kenus vízitúra hívei körében, erre építve az elmúlt években egyre több helyen épültek kikötők. Sőt, az aranymosással foglalkozók is újra megtalálták maguknak, hiszen ennek jelentős múltja van itt. S akkor még nem beszéltünk a folyóvízi horgászatról, vagy a Mura- mentén hagyományosnak tekinthető, kisszerszámos emelőhálós halászatról. A Mura sokkal többet kínál, mint gondolnánk…