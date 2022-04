Közéjük tartozott a turizmus is, bár voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy talán talpra tudnak állni a szállásadók és vendéglátók – akiknek sorában számos közeli ismerősöm, mondhatni jó barátom található. Az ágazat szereplőivel folytatott beszélgetésekből azonban kiderül: még közel sincsenek kint a vízből. Legalábbis azok, akiknek az állami támogatásból egyáltalán nem vagy csak szerényen jutott. 2022 tavaszán azonban minden eddiginél bizakodóbbnak látom őket, különösen most, hogy végre a tavasz is berobbanni látszik. Talán éppen a húsvét hozza meg számukra az áttörést, és akkor függetlenül vallási hovatartozásuktól ők is elmondhatják: végre eljött a feltámadás ideje!