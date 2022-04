Bár életünk során számos esetben mondhattuk eddig is, hogy problémákkal terhelt időszak van mögöttünk, a világjárvány, a szomszédos országot sújtó háború, valamint az ezek által előidézett gazdasági nehézségek miatt ez most különösen igaz, s mindezt még egy választási kampány is tetézte. Javaslom, hogy tekintsünk úgy a mai napra, mint az újrakezdés lehetőségére. Nyugodt, békés körülmények között, higgadtan, kezet nyújtva egymás felé.