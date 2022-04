Ez az érdekük, de nekünk, választópolgároknak is érdekünk, hogy beleszóljunk a jövő alakulásába. A választási kedv különböző, az aktívak mellett vannak tanácstalanok és a politikából kiábrándultak, otthon maradók is. Pedig ha már van választójogunk, éljünk is vele, hiszen a szavazás több mint állampolgári kötelesség. Lehetőség, amivel megtiszteljük magunkat és a környezetünket, bizonyítjuk, hogy érdeklődő tagjai vagyunk közösségünknek, és nem hagy hidegen minket sorsának alakulása. Ne csak a közösségi oldalakon legyen menő véleményt nyilvánítani, hanem a fülkében is, ahol bár egyedül vagyunk, célt elérni közösen tudunk.