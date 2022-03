A volt gépgyár területén hamarosan egy vasútijármű-gyár kezdi meg működését, munkát biztosítva közel 1500 embernek. Bizony a városban élők most joggal érezhetik úgy, hogy talán visszakapnak valamit abból, ami Nagykanizsát anno, a rendszerváltás előtt jellemezte. Működött itt sörgyár, üveggyár, bútorgyár, gépgyár. Nagy üzemek, melyek ezrével szívták fel a munkaerőt. S bár azóta kisebb és közepes cégek is megtelepedtek a városban, hovatovább a munkanélküliségi ráta sem elviselhetetlen, sőt kifejezetten jónak mondható, az mégiscsak ad egyfajta biztonságérzetet, hogy egy nagy és modern gyár költözik a dél-zalai városba, ami talán egy új kezdet is lehet Nagykanizsa számára.