A látványos játék vonzza az érdeklődőket, egy-egy izgalmas mérkőzés baráti, családi program is. Nem meglepő, hogy a diákok közül is sokan választják ezt a sportágat – az utánpótlás eredményes neveléséhez viszont megfelelő infrastruktúra is kell. Ennek megteremtését szolgálja az országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program, melynek keretében Lentiben is új multifunkcionális létesítmény épült. Ennek elsőrendű feladata a szervezett kézilabda-oktatás és a helyi versenyek kiszolgálása, de egyúttal a mindennapi sport­élet lehetőségeit is javítja a városban és a térségben.