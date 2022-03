Én azok közé tartozom, akik a szolgáltató jelleget hangsúlyozzák, meglátásom szerint egy önkormányzat akkor tölti be a feladatát, ha a településen élők érdekében jár el, ha gondoskodó és biztonságot nyújtó. Ha arra törekszik, hogy a helyiek számára biztosítsa azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyeket egy XXI. századi modern társadalomban már természetes igénynek vehetünk. Véleményem szerint ezt a célt semmilyen más szándék nem írhatja felül. Éppen ezért mindig elismerően tekintek azokra, akik ebben a folyamatban úttörő szerepet játszanak, ezzel példát mutatnak másoknak, még akkor is, ha eleinte mindenki nem is ért egyet feltételek nélkül a törekvéseikkel.