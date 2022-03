Mindhárom téma örök, de most a pátosz valahogy nem jön meg. A háborús helyzet ugyanis, amihez az említett fogalmak szorosan kapcsolódnak, ijesztően közel került hozzánk. Csak reménykedhetünk abban, hogy a világ nagyhatalmai nem veszítik el a józanságukat, Oroszország pedig viszszanyeri azt. Most minden mondatnak, de legfőképpen a tetteknek komoly tétjük van. Úgy is mondhatnám: az életünk múlik rajtuk. Szerencsétlen egybeesés, hogy idehaza ez az időszak pont a kampánnyal telik. Ha valamikor, hát most mellőzni kellene a hatásvadász megnyilatkozásokat. Aki erre nem képes, az nem méltó rá, hogy április 3-án ringbe szálljon a voksokért.