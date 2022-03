Minden érdekelt, ami a talajon a fűszálak között történik, nyaranta nagyítóval a kezemben megvizsgáltam a lótetű és a burgonyabogár kártékony munkáját. A lelkesedésemet látva a szüleim megajándékoztak Gerald Durell Az amatőr természetbúvár című könyvével. Ezt követően már a növényekre is figyeltem, sőt az elhullott madarak apró csontjait is begyűjtöttem. Olyan kivételes világ rejtőzik a talpunk alatt, melyet tisztelni, védeni kell, különösen igaz ez a rovarokra. Pótolhatatlan szerepet játszanak, hiszen ha nem porozzák be a növényeket, akkor nem terem alma, cseresznye, de nem lenne kakaó, kávé és sok más fontos élelmiszer sem.