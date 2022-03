A fagyos télből újjáéledő természet számos csodája bontakozik ki ilyenkor szemeink előtt. Milliónyi hóvirág és tavaszi tőzike festi fehérre erdeink talaját, majd az üde zöldbe virágok színpompája vegyül. Már most madárdaltól hangosak a ligetek, de hamarosan bekapcsolódik a kakukk is, egészen egyedivé téve különleges szimfóniájuk sajátos harmóniáját. Már alig várom, hogy a tavaink környékét ellepő vízimadarak nyomában – mint életünk folytonosságának aprócska jelképei – ott tipegjenek és úszkáljanak a pelyhes tollú kis fiókák. Zala természeti kincsei állandóan ott vannak körülöttünk, más dolgunk nincs, mint nyitott szemmel és befogadó szívvel járni, hogy észrevegyük, s egyben értékeljük is azokat.