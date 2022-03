Mi, magyarok, jól tudjuk ezt, s eszerint is élünk. Az utóbbi több mint harminc évünk, a rendszerváltás körüli, s azt követő időszakunk szinte másról sem szól, mint a folyamatos segítségnyújtásról. A Ceausescu-rendszer végnapjainak üldözöttjei, az erdélyi és kárpátaljai magyarok, a délszláv háború menekültjei, a tiszai árvíz és a Devecser környéki vörös­iszap-katasztrófa kárvallottjai, a nehéz sorsú honfitársaink, de a közel-keleti konfliktus miatt az otthonukat elhagyók is megtapasztalhatták, bár nem tartozunk a jóléti államok sorába, ránk számíthattak. Most az ukrán háborús krízis elől menekülők várják a segítségünket, remélik, hogy ideiglenesen befogadó otthonra találnak nálunk. Hiszem, hogy őket sem hagyjuk cserben.