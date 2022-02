A mai fiatal lányok internetes közösségi oldalakra feltöltött fényképei ezt sugározzák. A modern technika lehetőséget ad, hogy különféle programokkal és szűrőkkel az ember „megbuherálja” a fotókat... A Tündérszépek 2022-es szépségverseny zsűrije viszont a természetes kisugárzásra fókuszál, a szinte megfoghatatlan bájra, ami a hölgyek személyiségéből árad. A zalaiak esetében ez hatványozottan igaz, ugyanis többek közülük másutt is kamatoztatták a szépségüket. Például a tavalyi nevezők egyike Törökországban dolgozik már egy modellügynökségnél, és a kifutókon mutat be ruhákat, de divatmagazinok is felfigyeltek rá. Az ő álma tehát valóra vált, és példája mutatja: az mostani 18-29 éves hölgyeknek is érdemes bízniuk magukban.