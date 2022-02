Pedig nem is vagyok oda a halért, csak a Magyarországon őshonos (balatoni) hekket, tonhalat és a makrélát szeretem, utóbbiakból is a konzerves alfajokat. Na jó, időközben megbarátkoztam a ropogósra sütött, jól megsózott- borsozott keszeggel is (úgy döntöttem, ezekre nyomulok majd, ha lesz időm pecázni), de sajnos a kárásszal még nem tudtam mit kezdeni a konyhában úgy, hogy jó is legyen. Ha esetleg van valakinek elfekvő receptje, aminek nem brutál halízű kárász a végeredménye, azt szívesen veszem. A beküldők között kétórás közös horgászatot sorsolok ki velem, de az időpontot én határozom meg. Nem lesz egyszerű: tavaly egyetlenegyszer sem jutottam ki vízpartra…