Életem jelentős részében jelen volt macska is, kutya is, jellemzésükre hosszú dolgozatot tudnék írni, de ezt csak azok értenék, akiknek volt, van macskájuk, kutyájuk, nekik viszont nem nagyon kell magyarázni. A négylábúak iránti rajongás egyik kifejeződése, hogy külön nappal tiszteljük meg őket. A macskák világnapja ma van. De ez csak egy, mert többet is tartanak. Stílusos lenne a kilenc, ahány életük van a cirmosoknak, de ott még nem tartunk. Szóval létezik a nemzetközi macskanap is, augusztus 8-án. Oroszországban március 1-je a nemzeti macskanap, az Egyesült Államokban pedig október 29., de macskanap február 22. is, ez Japánból indult útjára. A kutyák viszont csak négy róluk szóló napot mondhatnak magukénak, most még a cicák vezetnek.