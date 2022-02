A mai világban nagy érték az, ha valaki mellett hosszú ideig kitartunk. Ahogy a házassági esküben is megfogadtuk: jóban és rosszban, egészségben, betegségben, holtodiglan, holtomiglan. A házasság a feltétel nélküli szeretetre, a hűségre és az őszinteségre épül. Elfogadjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, de egymást bátorítva, segítve és védelmezve egy életen át kitartunk egymás mellett. S nemcsak kitartunk, hanem gondozzuk a kapcsolatot, közösen fejlődünk, ahogy az idei rendvénysorozat mottója is ezt üzeni számunkra. Nem véletlenül: a pandémiás időszak a párkapcsolatokat is komoly kihívás elé állította. A házasság ugyanakkor felelősség. Becsüljük meg, és legyünk hálásak az együtt töltött időért.