A forralt bor állítólag a rómaiak találmánya, a jobb ízhatás érdekében ők kezdték el fűszerezni a silányabb minőségű, vagy már romlásnak indult boraikat, majd egy idő után arra is rájöttek, hogy forralással tovább növelhető azok eltarthatósága. Ezeket a praktikus szempontokat később mások váltották fel, a nedű a szőlőhegyi birtokon télvíz idején – főleg a pincék mélyén – dolgozó gazdák lélekmelegítő italává lépett elő. Kötjük a karácsonyi időszakhoz is, bár tőlünk nyugatabbra adventkor a sült gesztenye mellé inkább puncsot kortyolgatnak, én mégis úgy vélem, ahogyan az önellátó falusi-paraszti életmódnak évszázadokon át elengedhetetlen tartozéka volt az országnak ezen a vidékén a szőlőművelés, úgy valószínűleg a forralt bor fogyasztása is hozzátartozott egykor a mindennapok rítusához.