A föld, amelyen nap mint nap járunk, eszmei szempontból mindenképpen jelentős értéknek számító dolgokat rejthet magában. (Persze olyasmi is előkerül néha, ami összegszerűen is sokat jelent, lásd a híres Seuso-kincsek…) Pénz a római birodalomból, tarsolylemez az ősmagyar korból, és még sorolhatnánk. De mit kezdjünk egy lábszárcsonttal? Annak is van értéke, csak a helyén kell kezelni. Világos: a bolhapiacra kiállni vele nem érdemes. Már csak azért sem, mert minden ilyen leletet be kell szolgáltatni az államnak, ellenkező esetben büntetés lesz a vége. Annak pedig már tényleg kézzelfogható az értéke…