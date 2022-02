Élettani és/vagy kényelmi szempontok éppúgy szerepet játszottak benne, mint a társadalmi ranglétrán betöltött szerep – s ezzel együtt értelemszerűen a vagyoni helyzet is –, de nyilván azt sem hagyhatták figyelmen kívül eleink, hogy milyen (alap)anyagokhoz jutottak hozzá. Egy biztos, a divat már az ősidőkben megjelent, s azóta is befolyásolja öltözködési szokásainkat. Volt időszak, amikor idegenkedtünk az archaikus öltözettől, most éppen ellenkezőjét látom, bár e tekintetben nem mérvadó a véleményem. Azt viszont merem állítani, hogy egyre inkább értékként jelennek meg napjaink öltözködési szokásaiban a régi, letisztult szabásvonalak, s új értelmet kaptak a tradicionális minták.