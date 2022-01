Máig tisztán emlékszem arra, amint 2020 márciusában azzal a reménykedéssel állítottuk le bejáratott ritmusunkat, hogy a beáldozott két hét után újfent szabadon, kötöttségek nélkül élhetünk. Nem így történt. Az elmúlt közel két esztendő során láthattam a félelemtől szinte teljesen kiüresedett falvakat, érezhettem az ismeretlentől való rettegést, akár a közvetlen környezetemben is, és kaptam hírt sajnálatos tragédiákról, bőven. Ugyanakkor megélhettem az emberi összefogás, az önzetlen áldozatvállalás gyönyörű példáit is. Annak a felméréséhez pedig, hogy valójában mit is okozott társadalmunk számára a koronavírus, egészen biztos, hogy évekre, évtizedekre lesz még szükség.