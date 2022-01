A Helikon szó több tízezer magyarnak juttatja eszébe középiskolás éveit, a Balatont, Keszthelyt és azt a most már két évszázados rendezvényt, amelyről – ahogyan a szervezők fogalmaznak – felejthetetlen élményekkel, dicsérő szavakkal vagy építő kritikákkal, netán éremmel, díjjal, vagy fődíjjal tért haza az egykori ifjú. A lényeg mára sem változott: a versengés izgalma, taps és könny, siker és kudarc, no meg a közösséghez tartozás élménye és a megélt szabadság érzése összetartja, összeköti a helikonosokat. Április végén ezúttal is szerelmek, dallamok, arcok, illatok, ízek várják a tehetséges dunántúli fiatalokat, akiket az élmények, lehet, a sírig elkísérnek.