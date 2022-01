Aztán anyu addig beszélt, míg durcásan, duzzogva elvonszolt a nagykanizsai üveggyárba a tanműhelybe. Az előző évfolyamos tanulók éppen szüneten voltak, csak az oktató volt ott. Szerintem látta rajtam a kényszert, hogy ez engem nem érdekel, közben anyuval beszélgettek. Leült egy hoszszú asztal mellé, amire lámpák voltak szerelve, és kis gyertyalángon égtek. Gyere ide, mutatok valamit, mondta nekem. Feltekerte a lámpát, gázt, oxigént, levegőt adott a kis lánghoz, amiből nagy kék színű láng lett. Az erejét a hangján is lehetett hallani. Kézbe vett egy üvegcsövet, 20-25 milliméter átmérőjűt, a lángba tartotta, ami kezdett pirosodni, lágyulni. Belefújt az egyik végébe, és szép kis golyó keletkezett a rideg, kemény üvegcsövön. Újra lángba rakta, a keze egy pillanatra sem állt meg, folyamatosan forgatta a csövet, mikor megolvadt, meghajlította, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne ilyeneket csinálni. Még most is, mikor e sorokat írom, borsódzik a bőröm az érzéstől, amit akkor is éreztem. Míg ők beszélgettek, én megnéztem közelebbről ezt az üveget, muszáj volt megsimítanom azt a hajlítást, jól megégette az ujjamat, de megérte. Ott akkor, abban a pillanatban tudtam, hogy én nem akarok más lenni, mint üvegműves. Alig vártam a szeptembert, hogy mehessek az ipari iskolába és persze gyakorlatra a tanműhelybe. Nekem ez szerelem volt első látásra. Hálát adok a sorsnak, hogy ilyen szép szakmát tanulhattam, egy olyan oktató mellett, aki a tananyagon kívül kreativitást is tanított. A tananyag mellett sok-sok galamb, hattyú, elefánt, később gyertyatartó, táncosnő is készült. Mi ebből többet tanultunk, mint ha egész nap a hajlítást vagy a golyófúvást gyakoroljuk. A mesterünk sokszor elmondta: csak a kezemet figyeljétek, mert csalok. Igaza volt, mert kézügyességre volt igazából szükség ahhoz, hogy jó és szép dolgokat csinálhassunk.