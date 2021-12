Lelkes természetbúvár lettem, a Zrínyi-iskolában Molnár Géza igazgató környezetismeret-szakkörében figyeltük az évszakok természetre gyakorolt hatását, s gyakran sétáltunk a kanizsai Csónakázó-tónál. Az erdők iránti tiszteletet, az írott és íratlan szabályok betartását osztályfőnököm, Gayer Ildikó tanította meg, ez egy életen át elkísér. Ezért is zaklat fel annyira, ha valakik hulladéklerakónak használják a vadállatok élőhelyét, esetleg őrizetlenül hagyják a tábortüzet, vagy csak egy cigarettacsikket is kipöckölnek az autók ablakán. Az erdeinket óvni kell, s ha lehet, növelni a területüket. Ezért is indította el az Agrárminisztérium az Országfásítási mintaprogramot.