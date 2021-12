Pedig ezekért jó pár évvel ezelőtt még elmarasztalták az autóst. Aztán a bírói gyakorlat megváltozott, kimondatott: ilyen szélsőséges helyzetekre nem kell számítani, mert akkor megbénul a közlekedés. Ha kinn sincs az út szélén a vadveszélyre figyelmeztető tábla, és az autós betartja a szabályokat, de mégis vaddal ütközik, akkor se sok esélye, hogy a kárát megtéríttesse a területen vaddal gazdálkodó, ennek hasznát húzó, igaz, költségét is álló társasággal. Még akkor sem, ha a vad nem a jármű elé keveredik, hanem oldalról ugrik neki, mert erre is volt példa. A magyarázat: veszélyes üzemek találkozása. Ez nem volt mindig így, és talán nem is marad örökké.