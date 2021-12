De nemcsak erről írt a szegényparaszti családból származó, a magyar néplélek maximális kiismerőjévé vált irodalmárunk A szánkó című novellájában, hanem arról az önzetlen segítőkészségről is, ami a gyermeki ártatlanságra még jellemző, s amit felnőve sem lenne szabad elfojtanunk magunkban. Ha emlékeim nem csalnak, évekkel ezelőtt egyszer már utaltam az író megható történetére, s ma sem tudok mást mondani, mint akkoriban. Szilárd meggyőződésem, hogy attól vagyunk ember(i)ek, ha észlelve a másik problémáját, segíteni akarunk, és a tőlünk telhető maximális igyekezettel segítünk is a bajba jutottakon. Ahogy azt Móra hősei is tették.