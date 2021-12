Lehet mellékhatása a Covid elleni védőoltásnak is, de azon talán nincs vita, hogy kevesebb, mint a vírusnak, viszont komoly esélyt ad a betegséggel szemben, aminek a kimenetele szinte megjósolhatatlan kortól, nemtől, fizikai, lelki állapottól függetlenül. Az oltás segítség, ami sokak számára a túléléshez kell. Lehet tiltakozni a kötelezővé tétele ellen, és akkor a többi, már csecsemőkortól kötelező oltás is vitatható? És az emberi szabadság nevében még nagyon sok kötelezettség is? Korlátozás az autóban a biztonsági öv, a kereszteződésben a piros lámpa és sorolhatnám. Talán hagyjuk figyelmen kívül ezeket is, ne törődjünk az áldozatokkal?