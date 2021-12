Egy biztos: soha sincs késő a városok betonrengetegét üde zöld növényekkel, árnyat adó fákkal ellensúlyozni. Dicséretes, amikor mindezt magánszemélyek, vagy éppen cégek is fontosnak érzik. A fák javítják a levegő minőségét, megszűrik a szálló port, semlegesítik a szén-dioxidot, s oxigénnel látják el a környezetüket. Parkokban a hőmérséklet akár 8-10 Celsius-fokkal is alacsonyabb lehet, ami kánikulában igencsak jólesik. Nem mellesleg: szép látvány és sok állat lakhelye, menedéke is egy fa. Ez jusson eszünkbe, amikor elsétálunk a csemeték mellett. Óvjuk a még törékeny növényeket, mert néhány év múlva hálásan ülünk majd le árnyékukba. Reméljük, hogy unokáinknak minél több ilyen zöld örökség jut majd.