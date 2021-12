Volt egy Zalai Hírlapos cikk 2020-ban már róluk. Ikarus emlékpark címmel megtalálható. Nem értek a buszokhoz, inkább csak “műkedvelő” vagyok. De annyit láttam, két különösen régi darab is található ott. Sajnos épp a legrosszabb állapotban. De egy érdekes felfedezést is tettem: egyik teherautó pótkocsikra jellemző vonóháromszöggel rendelkezik. Viszont semmi kezelőszerv nyoma nincs benne. Se kormány, se műszerfal. Úgy vélem ez egy busz személyszállító pótkocsija lehet. Nem hallottam ilyenről eddig. Ha így van, eléggé különlegesnek tartom. A csuklósbusz elődje lehetett talán? Remek és különleges program lehet azoknak, akiket valamilyen szinten érdekelnek a régebbi buszok. Egy kis nosztalgiafaktor is befigyel. Nagyjából gondozott, lekaszált területen vannak az aszfaltos út mellett. Sok sikert kívánok a tulajdonosnak a felújításhoz. Nyilván befektetőket kell találni, nem egy “Zsiguli felújítás a garázsban” kaliberű munka lesz. Miután kiörömködtem magam, felmentünk a közeli kilátóba. Autóval járható végig a köves út is.

Fotó: Németh Ferenc / Olvasó