Egy Neymarral jobbak voltak a brazilok

Mexikó sorozatban hetedszer búcsúzott a vb ezen szakaszában.

A kezdés után a brazilok magabiztossága gyorsan elszállt, a bátor játékot felvállaló mexikóiak pár húzásból felértek, és veszélyt is teremtettek Alisson kapujánál. A 25. percben Neymar villant, a lehetőség pedig felébresztette az addig tanácstalan dél-amerikaiakat. A folytatásban több dolga akadt Ochoának – Coutinho lőtt a tizenhatosról, Gabriel Jesus cselezte magát helyzetig -, de a kicsit talán elfáradó, a középpályát így átengedő közép-amerikai gárda ellen nem tudta gólra váltani mezőnyfölényét az ötszörös vb-aranyérmes.

Ochoa és Coutinho párbaja vezette fel a második játékrészt, de kevéssel később már a mexikói kapus sem tudta megakadályozni, hogy Brazília megérdemelten vezetést szerezzen. Mexikó cserékkel és „hadrendjének” átszervezésével mezőnyfölényt harcolt ki, de hiába támadott, helyzeteket nem tudott kialakítani. Ellentétben az olykor veszélyesen kontrázó brazilokkal, akik sokszor megelégedtek ugyan a labdatartással is, de a hajrában második találatukkal bebiztosították a sikerüket.

II. félidő:

51. perc: Neymar vezette keresztbe a labdát a mexikói tizenhatoson, majd sarokkal kiugratta Williant. Utóbbi majdnem az alapvonalig vezette a labdát, beadására Gabriel Jesus és Neymar érkezett vetődve, végül utóbbi spiccel juttatta a labdát a kapuba három méterről (1-0).

88. perc: Neymar sprintelt el a bal szélen, lapos beadása után a két perce pályán lévő Roberto Firmino két méterről, belsővel a kapuba juttatta a labdát (2-0).

Mexikói számára sorozatban hetedszer jelentette a végállomást a vb-nyolcaddöntő, Brazília eközben egymás után hetedszer jutott negyeddöntőbe. A vb-k történetében Brazília ötödször mérkőzött meg Mexikóval, a mérlege: négy győzelem, egy döntetlen és 13-0-s gólkülönbség.

Azért most sem maradhattunk Neymar-alakítás nélkül:

This is all part of Fifa Fair Play.

Don't be alarmed by Neymar's theatrics😉#BRAMEX

pic.twitter.com/le0FDKLrIE

— KasiTwitz🔍🔎 (@Gwabvus) July 2, 2018