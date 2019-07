Sokakat vonz Förhénc régi bája

Túlzás nélkül állítható: mindegyik város környéki szőlőhegy rabul ejti a látogatót. A lankák gyalogos vagy épp kerékpáros kikapcsolódásra csábítanak. Nincs ez másképp a várostól északra fekvő Förhénc-hegy esetében sem, kivételesen szép környezet várja a kirándulókat.

A területet már 1710 tájékán szőlőhegyként említették. Förhénc két hegyhátból áll. Öregförhénc keleti oldalán húzódik Újförhénc. Neve is jelzi későbbi kialakítását. Szokatlan módon e hegyhát keleti oldalán már nem találunk szőlőket, ott erdő nőtt.

A világháló tanúsága szerint azonban nem volt mindig így. Az első katonai felmérés 1786-ban még szőlőültetvényt jelzett utóbbi területen is. A bő hetven évvel később megtartott második felméréskor viszont nem találtak szőlőt ezen a helyen a térképészek. Öregförhéncen 1761-ben Inkey Boldizsár földesúr építtette a barokk, egyhajós, hagymakupolás kápolnát. Az 1816-os leírása szerint tornyában 31 kilogrammos harang függött. A világháborúban rekvirált harang helyett Szlezák László öntött új, 160 kilogrammos harangot 1924-ben.

Igazán régi pincéket lehet találni mindkét hegyháton. A modern korban egyre többen érezték, hogy szeretnének belekóstolni a borkészítés fortélyaiba, vagy csak nyugodt környezetben kikapcsolódni. A 465 pince tulajdonosát a Förhéncért Egyesület karolta fel, s számos fejlesztéssel igyekszik nemcsak őket, hanem a környékre látogatókat is tárt karokkal fogadni. A civil szervezet elnöke, Skanecz Sándor lendületessége érthető, hiszen az elmúlt néhány év folyamatait végigkövette, s látta, miként alakul át az emberek szemlélete.

Amíg az 1980-as években főleg a napi taposómalom után dolgozni jártak fel a tulajdonosok a „hegyre”, addig mostanában az tapasztalható, hogy a szőlőművelés mellett nagyon sokan rájöttek, a környezet olyan atmoszférát nyújt, amely a baráti társaságok számára is vonzó. Utóbbi csoportba tartozók elsősorban nem dolgozni szeretnének, hanem elnyúlni a diófák árnyékában, s lazítani. Esetleg egy minőségi nedűből készített hűsítő fröccs társaságában pihenni. A nagyobb pincészetek jóvoltából kialakult egyfajta borturizmus, melynek köszönhetően több vendégház épült Öregförhéncen.

Az internetes szállásfoglalási oldalakon már megtalálható, mi több, kedvelt, hiszen észrevehető, hogy az emberek nemcsak a hagyományos sokcsillagos szállodákra kíváncsiak, hanem a természet, a zöld és a nyugalom közelségére is.

Förhéncnek megvan az a dicső, régi bája, ami régen egy szőlőhegyet uralt. Manapság a retró életérzés lesz úrrá a látogatókon, akik a Kéktúra útvonalát is felfedezhetik a hegyháton. Most akár gyalogszerrel, illetve kerékpár nyergében három kilométert megtéve új kalandokat élhet át a turista.

Közben finom borokat és zalai falatokat kóstolhat, ami olyan élményekkel ajándékozza meg, melyek után többször meglátogatná ezt a városhoz közeli, ám csendes vidéket.