Életben tartják a tradíciókat Velké Popovicében

A kevesebb mint háromezer lakost számláló Velké Popovice évről évre sok turistát vonz, akik szeretnék közelebbről is megnézni és megízlelni az itt található sörgyár remekeit.

A cseh település neve először egy 14. századi krónikában olvasható, a 16. században pedig már bizonyosan működött itt sörfőzde, amely a Hyrsl család tulajdonában volt – járt utána a pragaisorozok.hu. Később a Sztrahovi-kolostor, majd az Óvárosi Szent Miklós Benedek- rend kolostorának kezelésébe került.

A 19. században František Ringhoffer báró vette meg az uradalmat, majd új főzdét építtetett, amelyet a legmodernebb technológiával szerelt fel. Az új gyárban az első főzetet 1874. december 15-én készítették el, ez a Kozel újkori történetének egyik jelentős dátuma. Az első sörfőzőmester Přemysl Ruzička volt.

Az alapítás utáni évben, 1875-ben 18 ezer hektoliter sört értékesített Velké Popovice, 1902-re a termelés elérte a 90 ezer hektolitert.

Az 1920-as évek elején számos sörgyárban főztek barna, bock típusú sört. Mivel a bock németül bakkecskét jelent, így született meg a sörfőzőmesterek fejében az ötlet, hogy a Velké Popovicében készülő sört a szó cseh megfelelőjéről kereszteljék el, innen ered a Kozel elnevezés. Az ismert védjegynek számító kecskét pedig először egy utazó francia festette meg hálája jeléül, viszonozva a helyiek vendégszeretetét.

Az I. világháború kitörése azonban megállította a fejlődést, majd az 1945-ös államosítás okozott nehézségeket. A gyár végül 1991-ben nyerte vissza önállóságát. Napjainkban számos országban, köztük Magyarországon is elérhető a Kozel, mely a legismertebb cseh sörré nőtte ki magát. Aki komolyabban érdeklődik a sörfőzde modern kori története iránt, annak érdemes felkeresnie a Prágától alig 25 kilométerre található sörgyárat, ahol az üzem bejárása alkalmával részletes bepillantást nyerhet a sörkészítés folyamatába, a különféle technológiai eljárásokba, megismerkedhet a felhasznált alapanyagokkal, majd meg is ízlelheti a nedűt, sőt a létesítmény élő kabalájával, Oldával, a kecskével is találkozhat. Hagyomány, hogy az 1970-es évek óta az összes kecskét Oldának nevezik Oldrich Lenc, a sörgyár egykori dolgozója, a kecske gondozója tiszteletére.

Az érdeklődők felkereshetik a szuvenírboltot is, ahol számtalan kecskés logóval ellátott ajándéktárgy kapható.