Bugac a Kiskunság természetközeli élményt kínáló különleges tája

Duna–Tisza közében található Kiskunság nyugalmat árasztó, sík vidék, amelyet hegyek-völgyek helyett természeti különlegességek, gazdag állat- és növényvilág, valamint a régi pusztai, paraszti életforma sajátosságai tesznek az ország változatos, felfedezni való tájává.

A Kiskunság neve a tatárjárás után a két nagy folyó közé letelepedett kunokra utal, több település – Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa – is őrzi e népcsoport emlékét. Ahhoz, hogy a Homokhátság egyedi hangulatát, a páratlan látnivalókat kínáló rónaság és a végtelenségbe simuló puszta titkait megfejthessük, Bács-Kiskun megye székhelyét, Kecskemétet érdemes megcélozni.

A gyönyörű, tipikus alföldi mezővárostól délnyugatra található Bugac, az igazi puszta, a Kiskunság egyik legérdekesebb és rengeteg látnivalót, természetközeli élményt kínáló különleges tája.

A bugaci puszta kapuja a Karikás csárda, amely megnyitja előttünk a homok világát, a szó szoros értelmében is, itt kell ugyanis a látogatóknak belépőjegyet váltani, és innét indulnak a túravezetések is a népszerű tanösvényekre. Bugac felszíne nem teljesen sík terület, homokbuckák borítják, amelyek gerince és völgyei között a szintkülönbség akár húsz méter is lehet.

A legmagasabb pontokat az ott élők megkülönböztették és „beszélő” nevekkel is ellátták, arra utalva, amire használták: Messzelátó-hegy, Lóállás, Betyár- állás, Pipagyújtó-hegy. A buckasorok után az igazi puszta sem végtelenül lapos és kietlen homoksivatag. Bár egykor ezen a részen szikes tavak és lápok váltakoztak, mára kiszáradt medrüket homokpusztagyep nőtte be. Bugac egyedülálló értékét képezi az Ősborókás, a szárazságtűrő borókafenyő- és nyárfaerdők, amelyeket azonban az utóbbi húsz évben hatalmas erdőtüzek csaknem teljesen elpusztítottak.

Bócsán 1993-ban, Bugacon 2012-ben égett le csaknem teljesen a homoki csodavilág, utóbbinál az ökoturisztikai berendezésekkel, kilátóval együtt. A tüzet nagy valószínűséggel fegyelmezetlen turisták okozták, a kár felbecsülhetetlen. Az Ősborókás újjáéledése évtizedeket, a borókafenyő- erdők megújulása egy évszázadot is igénybe vehet. Azonban az idén már újra megnyílik a Boróka tanösvény, amelyet három korábbi útvonalának módosításával, egy kilométeres, új nyomvonalon alakított ki a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. (Ez egy rövid szakaszon együtt halad a piros félkör és a kereszt jelzésű turistaúttal.)

Gyönyörködhetünk a puszta különleges, védett virágaiban, tavasszal itt látható egyedül fekete kökörcsin, homoki pimpó és kőhúr, törpe árvácska.

Májustól a buckák hihetetlen színekben pompáznak, nyílik a báránypirosító, a naprózsa, a sárga homoki varjúháj, a homoki vértő és nőszirom, a szalmagyopár.

Ősszel virágzik többek között az őshonos homoki kikerics. A bugaci puszta képéhez évszázadok óta hozzátartoznak az ősi magyar háziállatok, a szürke marha, a racka juh és a pusztai lovak. A Pásztormúzeum kihagyhatatlan látványosság, a kúp alakú épületben idén új kiállítás látható a szilaj pásztorkodásról.