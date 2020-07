Az egykori tanyavilág helyén épült meg a népszerű gyógyfürdő

Családias, barátságos és nyugalmas – ezek a leggyakoribb jelzők, amelyeket azoktól hallhatunk, akik a Hortobágy délnyugati részén, Karcag közelében található Berekfürdőt választották belföldi nyaralásuk színhelyéül. Gyógyvíz, élmény- és úszómedencék, szaunavilág és közvetlen szálláslehetőség – minden megtalálható a fürdőparadicsomban.

Az 1920-as években ezen a területen a Nagykunság tipikus tanyavilága létezett, a mai mintegy ezer lakosú Berekfürdő település helyén öt tanyán mindössze harmincöten éltek. Az egy évszázad alatt bekövetkezett hatalmas változás azoknak a kutatófúrásoknak köszönhető, amelyeket az alföldi, joggal feltételezett szénhidrogénkincs feltárása érdekében végeztek. Számos meleg vizű gyógyforrást fedeztek fel, ezek közé tartozott a berekfürdői 56 Celsius-fokos alkáli kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos, brómos gyógyvíz is, amely két gyógyforrásból tör elő.

Pávai-Vajna Ferenc, a kor neves geológus kutatója 1928-30 között tárta fel az 1186 és a 801,7 méter mély kutakat, melyek vizét 1974- ben gyógyvízzé minősítették. A vízről kiderült, hogy főként a mozgásszervi megbetegedésben szenvedők panaszait enyhíti, s mivel alapvetően lúgos kémhatású, a gyomorbántalmakkal küzdőknek ivókúraként is segít. Az egyedi összetételű gyógyvízben lévő sók a fürdőző bőrén keresztül értágító, vérnyomáscsökkentő és tisztító hatást is kifejtenek. A fürdőzés során belélegzett felszálló gőz az asztma és allergia kezelését is támogatja. A felfedező véleményének igazságát – aki szerint -a bereki víz még a szoboszlóinál is jobb” – nem tudjuk eldönteni, de az bizonyos, hogy aki Berekfürdőn megmártózik, az az ország gazdag gyógyvízkincsének egyik különösen értékes forrását élvezheti.

A gyógyfürdő, ahol a gyógykezelések tb-támogatással igénybe vehetők, 2016-ban kapta meg a „gyógy” minősítést. A fürdő egyébként 1930- ban épült. A maga korában korszerűnek számító létesítménynek gyorsan híre ment, az első, ma is működő, tojás alakú betonmedencéje már akkor is sokakat vonzott az ország minden részéről.

A fürdő jelenleg hét kül-, illetve beltéri gyógyvizes medencével rendelkezik, melyek különböző hőfokúak, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A nem kifejezetten gyógyulni vágyók számára 30-31 Celsius-fokos vizű élménymedencék különböző csúszdákkal és egyéb szórakoztató elemekkel nyújtanak felüdülést. Úszni is lehet, ezer négyzetméteres vízfelület várja a sportos fürdőzőket, a családosan, gyerekekkel érkezők pedig választhatnak a fedett részlegben, illetve a strandon lévő gyerekmedencék közül. A wellness szerelmesei modern szaunaházban végezhetik szervezetük méregtelenítését, és élvezhetik az egyéb kényeztető szolgáltatásokat is.

A fürdő területével összeköttetésben mintegy ezer férőhelyes kemping működik, de faházak, apartmanok, vendégházak is fogadják a több napra érkezőket.

Berekfürdő különleges nyári vonzereje a gazdag programkínálat, esténként népszerű előadók koncertjei és fürdőbálok fokozzák a fürdőzés élményét.