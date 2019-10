Athén a nyugati civilizáció bölcsője, számos művészet szülőhazája

A legfrissebb becslések szerint a város még Pireusz nélkül is, a maga közel 3,1 millió lakójával Dél-Európa egyik legnagyobb városa. Itt él Görögország lakosságának majd’ harmada.

A görög főváros légvonalban 1123, míg közúton 1482 kilométerre van Budapesttől, és az európai szárazföld legdélebben fekvő fővárosa. Mindenki emlékezhet rá tanulmányaiból, tény: Athén 7 ezer évvel ezelőtt is lakott volt, a világ egyik legrégebbi városa, a nyugati civilizáció bölcsője, a demokrácia, a politika- és természettudományok, számos művészet és többek között a színház szülőhazája.

Itt rendezték meg az első olimpiai játékokat Krisztus előtt 776-ban. Sőt, az első modern olimpiai játékokat is Athénban rendezték meg, 1896-ban. A város jelképe az Akropolisz (Acropolis), ami annyit jelent, hogy fellegvár, azaz magas (acro) város (polis). A görög fővárosban gyakoriak az utcai tüntetések és szakszervezeti sztrájkok, melyek leggyakrabban a tömegközlekedést érintik.

Érdekes volt az Akropolisznál is a jegyár, hiszen a 20 eurós jegy csak az Akropoliszra érvényes, a 30 eurós tikett viszont mindenhova szól, így jó néhány múzeumba is.

Egyébként az emberek kedvesek, szívesen segítenek. Persze mindebben az is benne van, hogy rá vannak szorulva a turistákra, így minden vendéget megbecsülnek, bármekkora is a pénztárcája.

Összességében nagyon kétarcú, sokaknak elég kaotikus város. A metrójegy ottjártunkkor talán 10 eurót kóstált és 5 napra volt érvényes, ám nem kérték… De van 3 napos Athena Card is, amellyel 22 euróért korlátlanul használható a teljes metró-, busz- és villamoshálózat is. Érdekes volt szembesülni ugyanakkor azzal is, hogy a falakat mindenhol falfirkák borítják. Nekünk nagyon tetszett az, hogy a város tele van hangulatos negyedekkel. A kávézókban és éttermekben kitűnő étkekkel várják a vendégeket, ám aki másra vágyik, azoknak ott vannak a kebabosok, illetve a gyrosárusok sora.

Ha „mindent” megnéztünk a görög fővárosban és maradt néhány napunk, üljünk fel egy repülőgépre Santorini felé, ami egy kör alakú vulkanikus szigetcsoport az Égei-tengerben. Ez a csodahely Görögország része, Athéntól körülbelül 200 kilométerrel délkeletre. Mint írják, Santorini egy vulkanikus robbanás maradványa, amely megsemmisítette a korabeli településeket az eredetileg egyetlen szigeten; ez alakította ki a jelenlegi, nagyrészt vízzel feltöltött kalderát. A hely Európa egyik legvonzóbb turisztikai célpontja. Santorinire, azt mondják, elég egy nap, ám amikor az elszáll, maradnál még…

A Szent Irénről elnevezett szigeten a napnyugta elképesztő látvány. Az, hogy gyönyörű, semmit nem mond. A folyamatosan változó színek és alakok lenyűgözőek. Mint egy mesés képeslap, a sziklafalon a kis házikókkal és teraszokkal, a tengeren ringatózó „játék” hajókkal.