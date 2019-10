A Wörthi-tó fekvése révén kellemes mikroklímával rendelkezik

A szomszédos Ausztria egyik legnépszerűbb turistaparadicsoma Karintia, azon belül is a Wörthi-tó, két emblematikus várossal, gyönyörű falvakkal, lélegzetelállító látnivalókkal és ezerszínű programmal.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Wörthi-tó, Karintia öt „nagy tava” közül a legnagyobb, a klagenfurti medencében, a Karavankák hegyláncának tövében található, a nyugati magyar határtól könnyen és gyorsan elérhető, négy évszakos úti cél. Ideális, ha csak rövid, hétvégi kikapcsolódásra vágyunk, de egy-két hetes nyaralásra vagy a téli szünet eltöltésére is jó választás, unatkozni egy percig sem fogunk. Sokak szerint ez Karintia ékköve, az osztrák „riviéra”. Sok időt töltött itt a Wörthi-tó partján a híres német zeneszerző, Brahms is, éveket élt Ausztriában.

A hely valóban elképesztően gyönyörű: érdemes az ismerkedést a tó déli részén, a Piramidelkogel kilátónál kezdeni, ahonnét a Wörthi-tó 360 fokos panorámája tárul elénk. Sokak szerint ez Ausztria egyik legszebb pontja. A tengerszint felett 851 méterre felvezető út meredek szerpentin, de autóval, busszal jól leküzdhető a magasság és megéri a látvány. A hegytetőn álló, különleges csavart szerkezetű építmény már messziről észrevehető. A korábbi 54 méter magas vasbeton kilátót 2013- ban építették újjá fából és acélból, ennek magassága száz méter, de a körpanorámás kilátó rész 83 méter magasan van, pont elég arra, hogy jó időben szinte egész Karintiát lássuk. Ha kigyönyörködtük magunkat a mennyei látványban, 66 méterről induló csúszdával érkezhetünk újra a földre.

És máris meggyőződhetünk arról, hogy fentről látottak közelről sem okoznak csalódást, például a kilátó alatt, a tóba nyúló kis félszigeten lévő falucska sem, ahol megtekinthetjük a Wörthi-tó névadóját, a Maria Wörth zarándoktemplomot. A XIII. századig a település még igazi sziget volt, amelyet csak vízen lehetett megközelíteni. Bármily hihetetlen, a Wörthi-tó és környéke csak XIX. század végétől népesült be igazán, amikor 1870-ben megépült a vasút. 1853 nyarától nyaranta megindult a hajóforgalom is a tó két nagyobb parti települése, Klagenfurt és Velden között.

A tó különleges fekvésének köszönhetően nagyon kellemes mikroklímával rendelkezik, nyáron szinte mediterrán filingünk lehet, a tó körül egymást érik a strandok. A több mint 20 kiépített, jellemzően fizetős strandon kívül a szállodák többnyire saját stéggel rendelkeznek és mindenféle wellness kényeztetést is kínálnak. A Wörthi-tó, annak ellenére, hogy a mélysége 84-85 méter, igazi fürdőparadicsom, vize a felszín közelében nyáron akár 28 Celsius- fokra is felmelegszik. Patakok, források táplálják folyamatosan. Gondoljunk bele, a 16 kilométer hosszú és átlagos 1,6 kilométer széles mederben, a tengerszint felett 440 méteren, 8400 millió köbméter víz van! A vízisportok minden elképzelhető formáját kipróbálhatjuk, a szörftől a vitorlázásig, de akár hajókiránduláson is részt vehetünk a tavon, felejthetetlen élmény a tóról nyíló panoráma, megcsodálhatjuk a parton sorakozó villákat és felfedezhetünk további városokat is. A sétahajók nyáron sűrűn közlekednek Klagenfurt és Velden között, és bárhol ki- és beszállhatunk, hogy megnézhessük a part mentén sorakozó elegáns kis településeket.