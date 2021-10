A Kopasz-hegyről nyílik a Balaton-felvidék egyik legszebb kilátása

A Kopasz-hegy Mindszentkálla fölött emelkedik, s a nevéhez mérten kopár tetejű hegy, amelynek 330 méteres legmagasabb pontjáról a Balaton-felvidék egyik legszebb kilátása nyílik. Elénk tárul a Balaton, tiszta időben egészen a somogyi partokig ellátni. Aki szeret túrázni, annak „kötelező” legalább egyszer meglátogatni.

Viszonylag kevéssé ismert hegyről, magaslatról van szó, s bár nem élek különösebben messze a helytől, mégis elég későn érett meg bennem a gondolat, hogy meglátogassam a Káli-medence e szép részét. Az előzményekről annyit tudtam, hogy a hegytetőn a hetvenes évek elejéig egy tufabánya működött, s a lépcsőkön az itt dolgozók közlekedtek. Igazából egy itt élő, egykori gimnáziumi osztálytársam fotója indította el a fantáziámat. A képen egy meredeken felfelé vezető lépcső látszott, ami „eltűnt” a semmiben. Már akkor erős késztetést éreztem, hogy a lépcső folytatását is megismerjem. Pár nappal később autóba ültem, és Mindszentkállára hajtottam. A templom mellett, a balra kanyarodó úton lehet a célt megközelíteni, s ami nem mellékes, a parkolásra tágas hely áll rendelkezésre. Az autóból kiszállva mindjárt látható balra az előttünk magasodó Kopasz-hegy, tetején az évente cserélt nemzeti lobogóval. Elindultam felfelé, de muszáj volt tennem egy kis kitérőt, ugyanis a Kopasz-hegy lábánál található a román kori alapokra épült, gótikus szentélyű templomrom, amelynek története máig nem tisztázott. Ettől függetlenül jó kiindulópont a magaslatra irányuló élménydús kirándulás előtt. Nem beszélve arról, hogy fotótémaként is kiváló.

A területet egyébként korábban legeltetésre használták, így a hegy szinte teljesen kopasz volt, innen ered a név is. Azonban a legeltetés háttérbe szorulásával terjedni kezdett a fás szárú növényzet, nagy kiterjedésű cserjések és sűrű, fás ligetek alakultak ki – olvasható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kihelyezett információs tábláján. A megőrzendő értéket itt a gyepek, a fás legelők, erdők alkotta összetett élőhely adja. A sokszínű élővilág mellett a tetőre vezető meredek út is érdekes, izgalmas, s a túrázó jutalma végül a pazar kilátás. Az első szakasz egy viszonylag jól járható, kitaposott, illetve füves ösvény, ami aztán egy lépcsőbe torkollik. A lépcső pedig felvezet az égbe, vagy legalábbis egy olyan magaslatra, ahonnan szemrevételezhető az összes környékbeli tanúhegy felülnézetből. Mindszentkálla, Szentbékkálla és nem utolsósorban a Balaton vize is megcsillan a távolban. Igazából az ember csak forgatja a fejét, nem lehet betelni a látvánnyal. Érdekesség, hogy Mindszentkálla község önkormányzatának képviselő-testülete 2013-ban döntött a Mindszentkállai Települési Értéktár létrehozásáról. Az értéktárba – nem meglepő módon – elsőként került be a Kopasz-hegyre vezető lépcső. Megjártam a lépcsőt, immár többször is, a fokok fel- és lefelé is járha­tóak, persze kisebb törésekkel, de ki kell emelni, hogy mind a 277 lépcsőfok ép, járható, a turisták és kirándulók előszeretettel használják.