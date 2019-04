Zárt ajtókat rendelt el a bíró Harvey Weinstein meghallgatásán

A média heves tiltakozása ellenére zárt ajtók mögött tartják pénteken a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein pénteki New Yorki-i bírósági meghallgatását.

James Burke bíró az ügyészség és a védelem érveit, valamint a hírügynökségeket képviselői ügyvédeket meghallgatva döntött úgy, hogy a bukott filmmogul június 3-ra tervezett bírósági tárgyalása előtti fontos meghallgatást, amelyen a tárgyalás stratégiáját és a lehetséges tanúkat egyeztetik, zárt ajtók mögött tartják.

Mind az ügyészség, mind a védelem zárt meghallgatást kért. Előbbiek arra hivatkozva, hogy védeni akarják Weinstein jogát a tisztességes tárgyalásra, illetve azoknak a nőknek a személyazonosságát, akik megvádolták a bukott filmmogult, illetve akiket tanúként fel akarnak sorakoztatni a tárgyaláson.

Weinstein ügyvédje pedig arra hivatkoztak, hogy a meghallgatásról szóló tudósítások befolyásolhatják az esküdtszéket.

A pénteki meghallgatáson középpontba kerül az a mintegy tucatnyi nő is, aki megvádolta Weinsteint, de nem tett büntető feljelentést.

A média, köztük az AP hírügynökség és a The New York Times című napilap által felsorakoztatott ügyvédek arra hivatkoztak, hogy a Weinstein-ügyet „hatalmas és legitim közérdeklődés övezi, a vádak közismertek”, és el akarták érni a meghallgatás jövő hétre halasztását, hogy fellebbezhessenek a bírói döntés ellen. Burke bíró azonban elutasította ezt a kérelemüket is.

A 66 éves Weinsteint azzal vádolták meg New Yorkban, hogy 2013-ban megerőszakolt egy nőt és 2006-ban szexuális aktusra kényszerített egy másik nőt. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Weinstein letartóztatása óta következetesen tagadta, hogy részt vett volna bármilyen nem közös megegyezéssel létrejött szexuális aktusban. Egymillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon várja tárgyalását.

