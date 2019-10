Will Smith és Helen Mirren a hajléktalanokért kampányol (videó)

Will Smith amerikai színész és Helen Mirren brit színésznő csatlakozott a hajléktalanság elleni küzdelem jegyében világszerte december 7-re meghirdetett figyelemfelkeltő és adománygyűjtő rendezvényhez, amelynek részvevői egy éjszakát a szabad ég alatt töltenek a szolidaritás jegyében.

What does home mean to you? Maybe it's comfort & security, or family & love. But there are 100m people with nowhere to call home. Join Will Smith, Dame Helen Mirren & Chris Martin in calling for an end to global #homelessness.

Register now at https://t.co/ojWRFiKOcH#BigSleepOut pic.twitter.com/aNdH1ZsVzM

— The Worlds Big Sleep Out (@BigSleepOuts) October 22, 2019