Vérfagyasztó Joker lehet Joaquin Phoenix

A Warner Bros. hivatalosan is megerősítette a készülő eredetfilmet.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A The Hollywood Reporter értesülései szerint Joaquin Phoenix aláírt a címszerepre, és a Warner Bros-tól is zöld utat kapott a Joker-film, így a Batman nemeziséről szóló eredettörténet forgatása szeptemberben kezdődik New Yorkban – adja hírül az Origo.

Mint írják, a rendező és Martin Scorsese mellett a társ-forgatókönyvíró, Todd Phillips (Cool túra, Másnaposok) szerint a film

egy társadalom által kiközösített férfiról szól,

egyszerre realista karaktertanulmány és tanmese.

Hozzátették azt is, hogy a mindössze 55 millió dollárból készülő mozi a többi képregényfilmhez képest ez egy sötét tónusú, merész alkotás lesz, műfaja bűndrámaként jelölhető meg.

A Deadline értesülései szerint a korábban Jack Nicholson és a Phoenixszel közeli barátságban volt, tragikusan fiatalon elhunyt Heath Ledger által is megformált Batman-gonosztevőnek a korai története a késői 70-es, 80-as évekbeli Scorsese-filmeket idézi majd meg.

Borítókép: Joaquin Phoenix. Forrás: AFP / Stefanie Loos