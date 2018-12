Valami nagyon fura Jennifer Lopez karácsonyfáján

J-Lo kitette Insta-oldalára, hogy náluk milyen idén a fa.

Noha itthon szenteste előtt nem jellemző, hogy fát díszítenénk, a tengerentúlon jóval hamarabb jelennek meg nem csak az üzletekben, de az otthonokban is a karácsonyfák. A celebek pedig előszeretettel megmutatják – legyen szó akár teljesen hagyományosról, akár extravagánsról – írja a Borsonline.

No, Jennifer Lopez is kitette Insta-oldalára, hogy náluk milyen idén a fa – és hát elég szokatlan. Azt még értjük, hogy a piros dominál, na de miért pont rózsa?

Mindenesetre a lájkok számából nagyon úgy tűnik, J-Lo követőinek tetszik az extrém díszválasztás.

