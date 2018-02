A Trónok harca készítői ontani fogják a Star Wars-filmeket

A Trónok harca alkotói beszállnak a rohamosan növekvő Star Wars-univerzumba: egy sor új filmet készítenek az űrsagához – számolt be róla az MTI a BBC News alapján.

A tervek szerint a jelenlegi filmszériától különálló történetet akarnak kidolgozni, amelynek a Rian Johnson rendezte trilógiához sem lesz köze.

– fogalmazott közös közleményében Benioff és Weiss.

A Trónok harcában nem fukarkodnak a meztelen képekkel és a erőszakos jelenetekkel, míg a Star Wars-filmek jelenetei sokkal családbarátabbak. Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke szerint azonban az alkotópáros napjaink legjobb elbeszélői közé tartozik.

Akadtak ugyanakkor, akik bírálták a bejelentést, mert a Star Wars-sorozat körüli kulcspozíciókban alig érvényesül a sokféleségre való törekvés.

– emelte ki Maureen Ryan a Variety.com honlapon megjelent cikkében hangsúlyozva, hogy ez tarthatatlan.

I added up all the writers & directors who've ever been hired to work on a Star Wars film. The creative roster is 96% white men. I've got a bad feeling about this. Here are my thoughts (and the math): https://t.co/9v76Ljnmhg

— Mo Ryan (@moryan) February 7, 2018