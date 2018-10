Tompos Kátya néha bajba kerül a szókimondása miatt

Tompos Kátya egy esküvőjéről megszökött menyasszony bőrébe bújva menekül Szajki Péter most készülő, Most van most című road movie-jában. A Jászai Mari-díjas színésznő lubickol a szerepében, mivel az általa megformált nő sokféle hangulaton megy át, karakterével együtt végig változik.

A valóságban viszont másként mentené ki magát hasonló slamasztikából. Orosz anya és magyar apa gyermekeként ugyanis nem csak beszéli és olvassa a szláv nyelvet, de az orosz mentalitást is jól ismeri, akár konfliktusok kezelése terén is. Emiatt időnként meg is fagy körülötte a levegő. „Az oroszok nem bonyolítják annyira túl a problémák megoldását. Inkább rögtön kimondják, amit gondolnak. Ez a fajta őszinteség nem mindig kifizetődő. A magyarok valamiért ennél jóval elővigyázatosabbak. Többször meggondolják, mi hagyja el a szájukat. Vagy lehet, el sem árulják, mi nyomja a lelküket. Nem merik kimondani a dolgokat, nehogy megbántsanak valakit, mert nem ismerik annak a következményeit. Ez az egyik leggyakoribb feszültségforrás szerintem" – magyarázta a színész a Borsnak. „Az orosz lélek teljesen más. Valami olyan szintű érzékenység és vadság egyben, ami logikailag felfoghatatlan" – fogalmazta meg a színésznő, hozzátéve, hogy szakmájában még kamatoztatni is tudja ezt a kettősséget. A színésznő neve hivatalosan Katalin, de mivel apati nagyanyja oroszosan Kátyának hívta, ezt választotta művésznevének. Borítókép: Tompos Kátya a forgatáson

Bánkúti Sándor / borsonline.hu