Tizenkét év után ismét nekünk zenél Alanis Morissette

Napjaink egyik legsikeresebb énekes-dalszerzője európai turné keretében mutatja be májusban megjelenő legújabb lemezét, melyet a magyar közönség október 12-én hallhat majd.

Tizenkét év után lép újra magyar közönség elé Alanis Morissette. Napjaink egyik legsikeresebb énekes-dalszerzője megjelenés előtt álló új lemeze európai turnéján, október 12-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A nemzetközi könnyűzenei életbe negyedszázada berobbant kanadai-amerikai énekesnő új, immár kilencedik stúdióalbuma, a Such Pretty Forks in the Road május 1-jén jelenik meg, az azon szereplő Smiling című dal pénteken debütál. Az európai turné szeptemberben indul – közölte a szervező Live Nation.

A hétszeres Grammy-díjas Alanis Morissette világkörüli koncertsorozata nemcsak új lemezéhez, hanem eddigi legsikeresebb anyaga, az 1991-ben megjelent Jagged Little Pill 25 éves évfordulójához is kapcsolódik. Az előadó tizenhárom városban lép fel Európa-szerte, szeptember 23-án Koppenhágában kezd, október 12-én lép fel a magyar fővárosban, és október 22-én Párizsban zárja turnéját. Koncertsorozatán Liz Phair amerikai énekes-dalszerző melegíti be a közönséget.

A 45 éves énekesnőnek az Ironic, a Hand in My Pocket, a You Oughta Know, a You Learn és a Head Over Feet című slágereket felvonultató Jagged Little Pill volt a harmadik stúdióalbuma, az első, amely világszerte megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő album a kritikusok és a közönség körében egyaránt óriási siker volt. Az 1995-ben megjelent korong egy musicalt is inspirált, amelyet tavaly mutattak be a Broadwayn.

Morissette az évek során az egyik legnagyobb hatású énekes-dalszerző lett, rendkívül kifejező zenéje és előadásmódja komoly elismerést hozott számára. Fellépett színházi, tévés és filmes produkciókban, ezekhez zenét is írt. Lelkes támogatója a női egyenjogúságnak, 2016-ban elindította a Conversation with Alanis Morissette című műsorát, amelyben szerzőkkel, orvosokkal, oktatókkal és terapeutákkal beszélget számos témában, a lelki fejlődéstől a művészetekig. Tizenkét évvel ezelőtt, 2008-ban adott koncertet a Sziget fesztiválon.