Taylor Swift óriási lökést adott barátnőjének

Végre Selena is kedvet kapott egy új lemezhez, ami nagyon jó hír a rajongóinak.

Tény, hogy sok minden történt Selena Gomezzel 2015-ös Revival lemeze óta, magánéleti- és egészségügyi problémák egyaránt, de négy év az mégiscsak négy év, ennyi idő alatt simán el lehet végleg tűnni a popbizniszben – írja a Híradó.

Azonban most, hogy jóbarátja, Taylor Swift piacra dobta Lover című nagylemezét két évvel az azt megelőző Reputation után, Selenában fellobbantotta a tüzet. Egy Selenához közeli forrás így nyilatkozott a HollywoodLife-nak:

„Több dala is van már fiókban, ki kéne választania, mikkel akar komolyabban foglalkozni. Vicces és érzelmes lemez lesz egyben, ha valaha kijön, amiben az utóbbi évek történéseit is meg fogja énekelni. Az, hogy Taylor már ezalatt két lemezt is kiadott, nagyon inspirálja Selenát. Nemcsak azért, mert le van maradva, hanem a két Taylor-lemez mondanivalója miatt is.” – fejtegette a bennfentes.