Sok extrával jelenik meg újra a R.E.M. Monster című lemeze

A hatlemezes doboz ismeretlen demókat és egy eddig kiadatlan koncertfelvételt is tartalmaz.

A Craft Recordings november 1-jén jelenteti meg az 5 CD-ből, valamint egy Blue-rayből álló dobozt, valamint a dupla vinylt. Az eredeti kiadás negyedszázados évfordulójára újramaszterelték az albumot, összeválogattak tizenöt, korábban meg nem jelent demót, Scott Litt producer új remixt készített a lemezhez, csatoltak egy 1995-ös chicagói koncertfelvételt, a Blue-rayre pedig egy road movie film és néhány klip is került.

A mindig jól értesült slicingupeyeballs zenei blog beszámolója szerint az új kiadás könyvecskéjében friss interjúk olvashatóak az R.E.M. tagjaival.

A Monster az amerikai rockzenekar kilencedik stúdióalbuma, amely 7,5 millió példányban fogyott világszerte. A Magyarországon is többször – köztük a 2008-as Sziget fesztiválon – fellépett csapat korongján olyan nagy slágerek szerepelnek, mint a What’s the Frequency, Kenneth?; a Crush with Eyeliner; vagy a Bang and Blame.

Az R.E.M. 2011 szeptemberében jelentette be, hogy több mint harminc évnyi együttzenélés, rengeteg sláger és sok millió eladott lemez után feloszlik.

„Egy bölcs ember egyszer azt mondta: a bulizás művészete abban rejlik, hogy tudni kell, mikor kell otthagyni a partyt. Valami rendkívülit építettünk fel együtt. Megcsináltuk. És most otthagyjuk” – fogalmazott akkor a zenekar frontembere, Michael Stipe.

A Georgia államból, Athens városából indult Grammy-díjas együttes, amely az indie rock szcénából nőtte ki magát, első kislemezét, az amerikai egyetemi ifjúság körében azonnal hatalmas sikerré vált Radio Free Europe-ot 1981-ben jelentette meg. Ezt két évvel később követte az első album, a Murmur, amelynek köszönhetően már komoly rajongótáboruk alakult ki. Az igazi áttörést 1987-es slágerük, a The One I Love hozta meg számukra.

A zenekar eredeti felállásában Michael Stipe énekelt, Peter Buck gitáron, Mike Mills basszusgitáron játszott és Bill Berry dobolt. Berry 1997-ben otthagyta a zenekart, két évvel azután, hogy összeesett egy turné alatt, és agyi értágulattal kórházban kezelték. Bár betegségéből felgyógyult, úgy döntött, egészségét nem kockáztatja, és családjával egy farmra költözött. A zenekar nélküle is folytatta, lemezeket adott ki és turnézott, a koncerteken váltakozva turnédobossal helyettesítve Berryt.

Az R.E.M.-et a Rolling Stone magazin 1987 decemberében Amerika legjobb rock and roll együttesének kiáltotta ki. A csapat, amely összesen tizenöt albumot jelentetett meg, a kilencvenes évek rockzenéjének egyik erőteljes hangjává vált, később azonban lemezeladásaik csökkentek és egyre kevesebb slágerrel rukkoltak elő.