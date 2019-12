Ruhák, bizonyítványok és egy színpad is várja a legnagyobb ABBA-rajongókat

Nagyszabású tárlat nyílt Londonban.

Az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivál színpadának replikája is helyet kapott az ABBA együttes történetét bemutató nagyszabású londoni kiállításon, amely pénteken nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt.

A brit főváros O2 Arénájában rendezett ABBA: Super Troupers The Exhibition című kiállítás a svéd popszenzáció tagjaihoz kötődő személyes tárgyakat, egyebek között Björn Ulvaeus iskolai bizonyítványát, fényképeket, aranylemezeket és ruhákat vonultat fel.

Az együttes egyik rajongója az elmúlt negyven évben összegyűjtött több száz emléktárgyával, köztük párnákkal, sálakkal, kitűzőkkel és karácsonyi dekorációkkal járult hozzá az augusztusig látogatható kiállításhoz.

Az ABBA 1972-ben alakult, az Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus és Benny Andersson alkotta svéd csapat 1974-ben vívta ki magának a nemzetközi hírnevet, miután Waterloo című számukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált.

Az 1970-es és 1980-as években olyan slágerekkel írták be magukat a zenetörténelembe, mint a Dancing Queen, a Mamma Mia és a Thank You for the Music. Az elmúlt évtizedekben 400 millió példányban keltek el albumaik.