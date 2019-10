Régi és új filmjeit is felteszi a netre a Disney

November 12-én indul a Disney+, a stúdió tartalomszolgáltató oldala, ahová a médiaóriás nemcsak friss tartalmakat gyárt, de a régi filmjeit is felteszi – írja az Origo.

Első egészestés rajzfilmjüktől, az 1937-es Hófehérke és a hét törpé-től a 2016-os Zootropolis – Állati nagy balhé-ig gyakorlatilag minden klasszikus produkciójuk felkerül az internetre, havi előfizetési díjért rengeteg tartalmat kap a néző.

Egy hosszú tweetfolyamban végigböngészheti, hogy a Disney+ milyen filmeket kínál, impozáns a lista.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019